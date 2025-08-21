Qu'est-ce que NIX (NIX)

What is the project about? NIX is the utility token for Cripto no Pix’s platform, where you can buy and sell crypto using the main brazilian payment and soon others, also there are buyback, cashback, burn and referral system running already. What makes your project unique? We use the fastest and safest Brazilian payment method in history to facilitate the purchase and sale of cryptocurrencies, with security and agility. Our services are 100% online, without bureaucracy and without abusive History of your project. Mission The mission of CNOP Intermediações LTDA is to offer secure and innovative cryptocurrency solutions, through the PIX system, to its customers, promoting financial inclusion and democratizing access to financial services. Vision Our vision is to be recognized as a reference in the cryptocurrency market, offering innovative and quality services that meet the needs of our customers. What’s next for your project? Values Safety: We value the safety of our customers in all transactions made through our system. Innovation: We constantly seek innovation in our services, to offer increasingly efficient and advanced solutions. Transparency: We act transparently in all our operations, keeping our customers informed about the services provided. Ethics: We act ethically in all our relationships, fulfilling our obligations and respecting the rights of our customers. What can your token be used for? Social Responsibility: We contribute to the development of society through responsible and sustainable actions.

Ressource de NIX (NIX) Livre blanc Site officiel

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur NIX (NIX) Combien vaut NIX (NIX) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de NIX en USD est de 0.00338745 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de NIX à USD ? $ 0.00338745 . Consultez le Le prix actuel de NIX en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de NIX ? La capitalisation boursière de NIX est de $ 0.00 USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de NIX ? L'offre en circulation de NIX est de 0.00 USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de NIX ? NIX a atteint un prix ATH de 0.02033184 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de NIX ? NIX a vu un prix ATL de 0 USD . Quel est le volume de trading de NIX ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour NIX est de -- USD . Est-ce que NIX va augmenter cette année ? NIX pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de NIX pour une analyse plus approfondie.

