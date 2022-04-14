Tokenomics de NIX (NIX)
Informations sur NIX (NIX)
What is the project about?
NIX is the utility token for Cripto no Pix’s platform, where you can buy and sell crypto using the main brazilian payment and soon others, also there are buyback, cashback, burn and referral system running already.
What makes your project unique?
We use the fastest and safest Brazilian payment method in history to facilitate the purchase and sale of cryptocurrencies, with security and agility. Our services are 100% online, without bureaucracy and without abusive
History of your project. Mission
The mission of CNOP Intermediações LTDA is to offer secure and innovative cryptocurrency solutions, through the PIX system, to its customers, promoting financial inclusion and democratizing access to financial services.
Vision
Our vision is to be recognized as a reference in the cryptocurrency market, offering innovative and quality services that meet the needs of our customers.
What’s next for your project?
Values
Safety: We value the safety of our customers in all transactions made through our system.
Innovation: We constantly seek innovation in our services, to offer increasingly efficient and advanced solutions.
Transparency: We act transparently in all our operations, keeping our customers informed about the services provided.
Ethics: We act ethically in all our relationships, fulfilling our obligations and respecting the rights of our customers.
What can your token be used for?
Social Responsibility: We contribute to the development of society through responsible and sustainable actions.
Tokenomics et analyse de prix de NIX (NIX)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de NIX (NIX), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de NIX (NIX) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de NIX (NIX) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens NIX qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens NIX pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de NIX, explorez le prix en direct du token NIX !
Prévision du prix de NIX
Vous voulez savoir dans quelle direction NIX pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de NIX combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.