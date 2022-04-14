Découvrez les informations clés sur Niza Global (NIZA), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur Niza Global (NIZA)

Niza (NIZA) is a next-generation digital asset built on the BNB Chain (BEP20), designed to power a dynamic and expanding ecosystem of financial services, staking opportunities, and global adoption initiatives.

With a total supply of 150 million tokens, Niza embraces a deflationary model supported by progressive burning mechanisms, staking rewards, and ecosystem incentives. This structured approach ensures long-term sustainability, stable liquidity, and continuous value creation for holders and participants.

The purpose of Niza is to serve as more than just a digital currency. It acts as a medium of exchange, a utility token for ecosystem engagement, and a store of value that benefits from scarcity-driven growth. By integrating staking, partnerships, and community-driven development, Niza aims to strengthen its position as a trusted and impactful project in the blockchain space.

At its core, Niza represents transparency, innovation, and community empowerment—three pillars that guide its mission to create a globally accessible digital asset with real-world utility and long-term growth potential.

Site officiel : https://niza.io/