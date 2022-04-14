Tokenomics de Niza Global (NIZA)
Informations sur Niza Global (NIZA)
Niza (NIZA) is a next-generation digital asset built on the BNB Chain (BEP20), designed to power a dynamic and expanding ecosystem of financial services, staking opportunities, and global adoption initiatives.
With a total supply of 150 million tokens, Niza embraces a deflationary model supported by progressive burning mechanisms, staking rewards, and ecosystem incentives. This structured approach ensures long-term sustainability, stable liquidity, and continuous value creation for holders and participants.
The purpose of Niza is to serve as more than just a digital currency. It acts as a medium of exchange, a utility token for ecosystem engagement, and a store of value that benefits from scarcity-driven growth. By integrating staking, partnerships, and community-driven development, Niza aims to strengthen its position as a trusted and impactful project in the blockchain space.
At its core, Niza represents transparency, innovation, and community empowerment—three pillars that guide its mission to create a globally accessible digital asset with real-world utility and long-term growth potential.
Tokenomics et analyse de prix de Niza Global (NIZA)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Niza Global (NIZA), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Niza Global (NIZA) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Niza Global (NIZA) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens NIZA qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens NIZA pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.