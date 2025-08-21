Qu'est-ce que NoahSwap (NOAH)

Noah Protocol is an open protocol designed for building decentralized cryptocurrency exchanges, and is committed to creating high-quality products and services. NOAH is the governance token of Noah Protocol based on EOS EVM, and the total number of tokens is 21M. Users can jointly participate in the construction of the agreement and gain more benefits through the proof of rights and interests. The mission of the Noah protocol is to provide accessible financial opportunities to the encrypted public through secure and transparent support and to decentralize traditional finance through sustainable and community-driven and create a fair economy.

Ressource de NoahSwap (NOAH) Livre blanc Site officiel

NOAH en devises locales

Tokenomics de NoahSwap (NOAH)

Comprendre la tokenomics de NoahSwap (NOAH) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token NOAH !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur NoahSwap (NOAH) Combien vaut NoahSwap (NOAH) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de NOAH en USD est de 0.03849688 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de NOAH à USD ? $ 0.03849688 . Consultez le Le prix actuel de NOAH en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de NoahSwap ? La capitalisation boursière de NOAH est de $ 0.00 USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de NOAH ? L'offre en circulation de NOAH est de 0.00 USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de NOAH ? NOAH a atteint un prix ATH de 0.918267 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de NOAH ? NOAH a vu un prix ATL de 0.03848774 USD . Quel est le volume de trading de NOAH ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour NOAH est de -- USD . Est-ce que NOAH va augmenter cette année ? NOAH pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de NOAH pour une analyse plus approfondie.

