Tokenomics de NoahSwap (NOAH)
Informations sur NoahSwap (NOAH)
Noah Protocol is an open protocol designed for building decentralized cryptocurrency exchanges, and is committed to creating high-quality products and services. NOAH is the governance token of Noah Protocol based on EOS EVM, and the total number of tokens is 21M. Users can jointly participate in the construction of the agreement and gain more benefits through the proof of rights and interests. The mission of the Noah protocol is to provide accessible financial opportunities to the encrypted public through secure and transparent support and to decentralize traditional finance through sustainable and community-driven and create a fair economy.
Tokenomics et analyse de prix de NoahSwap (NOAH)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de NoahSwap (NOAH), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de NoahSwap (NOAH) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de NoahSwap (NOAH) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens NOAH qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens NOAH pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de NOAH, explorez le prix en direct du token NOAH !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.