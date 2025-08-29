Informations sur le prix de NOI Token (NOI) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.00104937$ 0.00104937 $ 0.00104937 Prix le plus bas $ 0.00002441$ 0.00002441 $ 0.00002441 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -- Variation du prix (7 j) 0.00% Variation du prix (7 j) 0.00%

Le prix en temps réel de NOI Token (NOI) est de $0.0000435. Au cours des dernières 24 heures, NOI a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de NOI est $ 0.00104937, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00002441.

En termes de performance à court terme, NOI a évolué de -- au cours de la dernière heure, -- sur 24 heures et de 0.00% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour NOI Token (NOI)

Capitalisation boursière $ 16.54K$ 16.54K $ 16.54K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 16.54K$ 16.54K $ 16.54K Offre en circulation 380.12M 380.12M 380.12M Offre totale 380,124,553.0 380,124,553.0 380,124,553.0

La capitalisation boursière actuelle de NOI Token est de $ 16.54K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de NOI est de 380.12M, avec une offre totale de 380124553.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 16.54K.