Le prix de Nostradamus (NOSTRA) est actuellement de 0.00514741 USD avec une capitalisation boursière de $ 51.47K USD. Le prix de NOSTRA en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de Nostradamus (NOSTRA) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Nostradamus en USD était de $ -0.000631012431065807.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Nostradamus en USD était de $ 0.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Nostradamus en USD était de $ 0.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Nostradamus en USD était de $ 0.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ -0.000631012431065807 -10.92% 30 jours $ 0 -- 60 jours $ 0 -- 90 jours $ 0 --

Analyse de prix de Nostradamus (NOSTRA)

Découvrez la dernière analyse de prix de Nostradamus : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.0041947$ 0.0041947 $ 0.0041947 Haut 24 h $ 0.00608522$ 0.00608522 $ 0.00608522 Sommet historique $ 0.01347805$ 0.01347805 $ 0.01347805 Variation du prix (1 h) +11.92% Changement de prix (1J) -10.92% Variation du prix (7 j) --

Informations de marché pour Nostradamus (NOSTRA)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :