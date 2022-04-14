Tokenomics de NovaQ (NOVAQ)
NovaQ emerges precisely at this tectonic intersection. It is not merely another AI toolkit; it is a post‑quantum integrity protocol disguised in the friendly form of a Telegram‑native suite. NovaQ weaves together three high‑impact capabilities—model attestation, prompt optimization, and adversarial stress‑testing—into a single, click‑away experience. Behind the conversational façade lies a layered security architecture that borrows ideas from trusted‑execution enclaves, Merkle‑tree audit logs, lattice‑inspired linguistic filters, and WebAssembly‑style sandboxing. The result is a portable “trust engine” that any AI team can invoke to prove their models are authentic, refine their language prompts for clarity and safety, and demonstrate their API’s resilience under quantum‑era threat models.
Tokenomics de NovaQ (NOVAQ) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de NovaQ (NOVAQ) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens NOVAQ qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens NOVAQ pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.