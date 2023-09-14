Tokenomics de NovaX (NOVAX)
What is the project about? NovaX is your gateway to a cutting-edge fitness experience that combines the power of blockchain technology with your active lifestyle. Embrace the future of fitness as you mine blockchain tokens, connect with like-minded individuals, and achieve your wellness goals in a thriving community of fitness enthusiasts. With NovaX, you're not just tracking your workouts; you're earning rewards for your efforts and connecting with a dynamic fitness community. Discover a new way to stay motivated, achieve your fitness aspirations, and unlock the full potential of your active lifestyle.
What makes your project unique? NovaX embodies a comprehensive Fitness and Social ecosystem, enriched by Gamified Elements and Virtual & Real-word Bridge that elevate it to a Fitness Metaverse. Our platform also integrates various technological applications to empower users' experiences, engagement and prosperity. Emerging technologies are reshaping well-being experiences, demanding a unified platform. NovaX offer a blockchain hub that integrates innovations, catering to personalized fitness demands and becoming the ultimate destination for holistic well-being.
History of your project. NovaX was initially conceived when publishing the gitbook in 2022. A fundraising sale was conducted on September 14, 2023 and the Listing date is on September 20, 2023
What’s next for your project? Release mining from Fitness and Defi Features User Growth and Adoption: Comprehensive educational resources, including video tutorials, articles, and webinars, have empowered traders with the knowledge and skills to navigate the cryptocurrency market confidently NovaX roadmap outlines key milestones from Q1 2023 to Q4 2026 can be found on our website
What can your token be used for? NovaX token, a versatile digital asset that fuels a range of functionalities within the NovaX ecosystem, offering users a diverse array of utilities to enhance their fitness journey and financial engagement
- Transaction Incentives: NOVAX holders can earn a share of transaction fee revenue, providing an avenue for users to participate in the platform's financial ecosystem
- Membership Access: Gain access to exclusive membership tiers, offering users premium features, advanced analytics, and community interactions.
- DAO Participation: NOVAX token holders participate in the Decentralized Autonomous Organization, wielding voting rights to influence strategic decisions.
- NFT Airdrops: Holders of NOVAX tokens will receive exclusive NFT airdrops, expanding users' digital asset portfolio with unique NFTs.
- Staking and Yield Farming: Users can Stake NOVAX tokens to earn passive income and partake in yield farming strategies.
- Premium Packages: Users can utilize NOVAX token to access premium fitness packages, including personalized plans, virtual training sessions, and expert guidance.
Tokenomics et analyse de prix de NovaX (NOVAX)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de NovaX (NOVAX), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de NovaX (NOVAX) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de NovaX (NOVAX) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens NOVAX qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens NOVAX pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de NOVAX, explorez le prix en direct du token NOVAX !
Prévision du prix de NOVAX
Vous voulez savoir dans quelle direction NOVAX pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de NOVAX combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.