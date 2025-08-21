Qu'est-ce que nsurance (N)

The Road to A Safer DeFi Joi(n) us as we introduce an innovative token that aligns seamlessly with the interests of $NFAI and provides a game changing insurance protocol with a multitude of benefits for the entire crypto space. Security: One third of fees collected fund an insurance pool, utilized to refund n stakers in case of an emergency Burning: Pairing tokens with $N will burn any token paired with each trade. Yield Staking: Stake your favorite tokens for yield in n Price Stability: By scaling to more pools, price stability is achieved. We aim to be a better option that pairing with Eth or any stable due to burning your communities tokens with each trade.

Ressource de nsurance (N) Livre blanc Site officiel

Prévision de prix de nsurance (USD)

N en devises locales

Tokenomics de nsurance (N)

Comprendre la tokenomics de nsurance (N) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token N !

