Découvrez les informations clés sur nsurance (N), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur nsurance (N)

The Road to A Safer DeFi Joi(n) us as we introduce an innovative token that aligns seamlessly with the interests of $NFAI and provides a game changing insurance protocol with a multitude of benefits for the entire crypto space.

Security: One third of fees collected fund an insurance pool, utilized to refund n stakers in case of an emergency

Burning: Pairing tokens with $N will burn any token paired with each trade.

Yield Staking: Stake your favorite tokens for yield in n

Price Stability: By scaling to more pools, price stability is achieved. We aim to be a better option that pairing with Eth or any stable due to burning your communities tokens with each trade.

Site officiel : https://nfa.ai/n Livre blanc : https://nfa.ai/white-paper