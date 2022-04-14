Tokenomics de Nucleon (NUT)
Informations sur Nucleon (NUT)
Nucleon is a liquid staking solution for Conflux PoS backed by industry-leading staking providers. Nucleon lets users stake their CFX- without locking assets or maintaining infrastructure.
When staking with Nucleon, users receive xCFX tokens on a 1:1 basis representing their staked CFX. xCFX balances can be used like regular CFX to earn yields and lending rewards, and are updated on a daily basis to reflect your CFX staking rewards. Note that there are no lock-ups when staking with Nucleon, and have minimum deposits of 1 CFX to decrease DDoS risks. When using Nucleon, staking rewards will be compound in real-time, allowing for participation in the securing of Conflux without the associated risks and downside potential.
NUT is Nucleon’s governance token, which can be staked to vote and boost staking interest rewards. NUT token allocations are defined by the project team, and will be tradeable on secondary markets.
Our goal is to solve the problems associated with Conflux PoS staking - illiquidity, immovability and accessibility - making staked CFX liquid and allowing for participation with any amount of CFX to improve security of the Conflux network.
Tokenomics et analyse de prix de Nucleon (NUT)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Nucleon (NUT), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Nucleon (NUT) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Nucleon (NUT) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens NUT qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens NUT pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.