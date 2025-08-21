Informations sur le prix de Nugget Rush (NUGX) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.00047258 Haut 24 h $ 0.00049297 Sommet historique $ 0.00307437 Prix le plus bas $ 0.00025992 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) +1.27% Variation du prix (7 j) -11.17%

Le prix en temps réel de Nugget Rush (NUGX) est de $0.00047856. Au cours des dernières 24 heures, NUGX a évolué entre un minimum de $ 0.00047258 et un maximum de $ 0.00049297, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de NUGX est $ 0.00307437, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00025992.

En termes de performance à court terme, NUGX a évolué de -- au cours de la dernière heure, +1.27% sur 24 heures et de -11.17% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Nugget Rush (NUGX)

Capitalisation boursière $ 0.00 Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 239.28K Offre en circulation 0.00 Offre totale 500,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Nugget Rush est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de NUGX est de 0.00, avec une offre totale de 500000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 239.28K.