Qu'est-ce que Nugget Trap Gold Token (NGTG$$)

Nugget Trap is leading the charge in revolutionizing the Minerals and Metals industry by spearheading the tokenization of such assets. Through the process of tokenization, we aim to decentralize access to these valuable resources to a greater addressable larger audience, allowing for all sizes to participate in the lucrative mining sector. The digital Asset tokenization of gold is an exciting development that brings increased accessibility, liquidity, transparency, and security to the world of gold investing through Digital Asset tokenization accessibility with enabled fractional access rights to platform services and ecosystem participation. NGTG$$ is a utility token that enables access to digital gold-related services within the Nugget Trap ecosystem. Token holders can utilize NGTG$$ to access platform services, participate in ecosystem activities, and engage with partner services. The token's primary function is to facilitate service access and usage, with value derived from its utility within the ecosystem rather than external asset performance.

Ressource de Nugget Trap Gold Token (NGTG$$) Livre blanc Site officiel

NGTG$$ en devises locales

Tokenomics de Nugget Trap Gold Token (NGTG$$)

Comprendre la tokenomics de Nugget Trap Gold Token (NGTG$$) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token NGTG$$ !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Nugget Trap Gold Token (NGTG$$) Combien vaut Nugget Trap Gold Token (NGTG$$) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de NGTG$$ en USD est de 0 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de NGTG$$ à USD ? $ 0 . Consultez le Le prix actuel de NGTG$$ en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Nugget Trap Gold Token ? La capitalisation boursière de NGTG$$ est de $ 0.00 USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de NGTG$$ ? L'offre en circulation de NGTG$$ est de 0.00 USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de NGTG$$ ? NGTG$$ a atteint un prix ATH de 1.22 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de NGTG$$ ? NGTG$$ a vu un prix ATL de 0 USD . Quel est le volume de trading de NGTG$$ ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour NGTG$$ est de -- USD . Est-ce que NGTG$$ va augmenter cette année ? NGTG$$ pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de NGTG$$ pour une analyse plus approfondie.

