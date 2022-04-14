Tokenomics de Nugget Trap Gold Token (NGTG$$)
Informations sur Nugget Trap Gold Token (NGTG$$)
Nugget Trap is leading the charge in revolutionizing the Minerals and Metals industry by spearheading the tokenization of such assets. Through the process of tokenization, we aim to decentralize access to these valuable resources to a greater addressable larger audience, allowing for all sizes to participate in the lucrative mining sector. The digital Asset tokenization of gold is an exciting development that brings increased accessibility, liquidity, transparency, and security to the world of gold investing through Digital Asset tokenization accessibility with enabled fractional access rights to platform services and ecosystem participation.
NGTG$$ is a utility token that enables access to digital gold-related services within the Nugget Trap ecosystem. Token holders can utilize NGTG$$ to access platform services, participate in ecosystem activities, and engage with partner services. The token's primary function is to facilitate service access and usage, with value derived from its utility within the ecosystem rather than external asset performance.
Tokenomics et analyse de prix de Nugget Trap Gold Token (NGTG$$)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Nugget Trap Gold Token (NGTG$$), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Nugget Trap Gold Token (NGTG$$) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Nugget Trap Gold Token (NGTG$$) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens NGTG$$ qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens NGTG$$ pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de NGTG$$, explorez le prix en direct du token NGTG$$ !
