En savoir plus sur NARS

Informations sur le prix de NARS

Site officiel de NARS

Tokenomics de NARS

Prévisions de prix de NARS

Épargne

Airdrop+

Actualités

Blog

Learn

Logo de Num ARS

Prix de Num ARS (NARS)

Non listé

Prix en temps réel : 1 NARS à USD

$0.00075625
$0.00075625$0.00075625
-1.80%1D
mexc
Les données relatives à ce token proviennent de sources tierces. MEXC agit uniquement en tant qu'agrégateur d'informations. Découvrez d'autres tokens listés sur le marché au comptant de MEXC !
USD
Graphique du prix de Num ARS (NARS) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-08-21 14:01:52 (UTC+8)

Informations sur le prix de Num ARS (NARS) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.00075267
$ 0.00075267$ 0.00075267
Bas 24 h
$ 0.00077462
$ 0.00077462$ 0.00077462
Haut 24 h

$ 0.00075267
$ 0.00075267$ 0.00075267

$ 0.00077462
$ 0.00077462$ 0.00077462

$ 0.00544602
$ 0.00544602$ 0.00544602

$ 0.00072067
$ 0.00072067$ 0.00072067

-1.08%

-1.85%

+0.82%

+0.82%

Le prix en temps réel de Num ARS (NARS) est de $0.00075625. Au cours des dernières 24 heures, NARS a évolué entre un minimum de $ 0.00075267 et un maximum de $ 0.00077462, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de NARS est $ 0.00544602, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00072067.

En termes de performance à court terme, NARS a évolué de -1.08% au cours de la dernière heure, -1.85% sur 24 heures et de +0.82% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Num ARS (NARS)

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 1.51M
$ 1.51M$ 1.51M

0.00
0.00 0.00

2,000,000,000.0
2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Num ARS est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de NARS est de 0.00, avec une offre totale de 2000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.51M.

Historique du prix de Num ARS (NARS) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Num ARS en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Num ARS en USD était de $ -0.0000159232.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Num ARS en USD était de $ -0.0000784902.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Num ARS en USD était de $ -0.0001016646468444804.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ 0-1.85%
30 jours$ -0.0000159232-2.10%
60 jours$ -0.0000784902-10.37%
90 jours$ -0.0001016646468444804-11.85%

Qu'est-ce que Num ARS (NARS)

NUM Finance is a project that aims to create stable cryptocurrencies that follow the value of currencies of emerging countries. We call these cryptocurrencies NUM Stablecoins. Currently there are several stablecoins on the cryptoasset market. However, most of them follow the price of currencies of developed countries. The most well-known examples are the stablecoins pegged to the US dollar as are USDT, USDC, DAI, etc. The existence of these currencies was fundamental to the development of the decentralized finance ecosystem that flourishes today on major blockchains. Activity in decentralized finance protocols grows linearly with the circulation of these stablecoins. In turn, there are other stablecoins that track the price of other currencies from developed countries, however, there are very few stablecoins from emerging or Latin American countries. NUM Finance seeks to facilitate access to cryptocurrencies and decentralized finance to millions of people and businesses in emerging countries through the creation and promotion of NUM Stablecoins. It is precisely in these countries, where monetary problems such as inflation, capital controls, lack of access to credit and complex financial products abound, that decentralized finance can have the greatest impact on the lives of citizens and the economic activity of companies. With NUM Stablecoins and the growth of their adoption, NUM Finance seeks to strengthen local currencies by adding a product that can be used by market players in a completely free manner.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Num ARS (NARS)

Site officiel

Prévision de prix de Num ARS (USD)

Combien vaudra Num ARS (NARS) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Num ARS (NARS) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Num ARS.

Consultez la prévision de prix de Num ARS maintenant !

NARS en devises locales

Tokenomics de Num ARS (NARS)

Comprendre la tokenomics de Num ARS (NARS) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token NARS !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Num ARS (NARS)

Combien vaut Num ARS (NARS) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de NARS en USD est de 0.00075625 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de NARS à USD ?
Le prix actuel de NARS en USD est $ 0.00075625. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Num ARS ?
La capitalisation boursière de NARS est de $ 0.00 USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de NARS ?
L'offre en circulation de NARS est de 0.00 USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de NARS ?
NARS a atteint un prix ATH de 0.00544602 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de NARS ?
NARS a vu un prix ATL de 0.00072067 USD.
Quel est le volume de trading de NARS ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour NARS est de -- USD.
Est-ce que NARS va augmenter cette année ?
NARS pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de NARS pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-08-21 14:01:52 (UTC+8)

Mises à jour importantes de l'industrie sur Num ARS (NARS)

Temps (UTC+8)TypeInformation
08-20 18:39:00Points de vue d'experts
Président de la SEC américaine : Seuls quelques Tokens répondent à la définition des valeurs mobilières, une nouvelle ère pour l'industrie Crypto est arrivée
08-20 09:25:00Mises à jour de l'industrie
Le marché des cryptomonnaies continue de baisser, Ethereum chute à 4 100 $, Bitcoin tombe sous les 113 000 $
08-20 02:24:00Mises à jour de l'industrie
Le marché des crypto chute sur toute la ligne, 291 millions de dollars de positions longues liquidées sur les exchanges au cours des dernières 24 heures
08-19 15:30:00Mises à jour de l'industrie
Repli du marché après Bitcoin, focus sur le discours de Powell ce vendredi
08-19 03:40:00Politique de change
La SEC américaine reporte sa décision sur plusieurs demandes d'ETF crypto
08-18 17:40:00Mises à jour de l'industrie
Les altcoins suivent le repli du marché plus large, RAY chute de plus de 9% en 24h

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.