Qu'est-ce que Num ARS (NARS)

NUM Finance is a project that aims to create stable cryptocurrencies that follow the value of currencies of emerging countries. We call these cryptocurrencies NUM Stablecoins. Currently there are several stablecoins on the cryptoasset market. However, most of them follow the price of currencies of developed countries. The most well-known examples are the stablecoins pegged to the US dollar as are USDT, USDC, DAI, etc. The existence of these currencies was fundamental to the development of the decentralized finance ecosystem that flourishes today on major blockchains. Activity in decentralized finance protocols grows linearly with the circulation of these stablecoins. In turn, there are other stablecoins that track the price of other currencies from developed countries, however, there are very few stablecoins from emerging or Latin American countries. NUM Finance seeks to facilitate access to cryptocurrencies and decentralized finance to millions of people and businesses in emerging countries through the creation and promotion of NUM Stablecoins. It is precisely in these countries, where monetary problems such as inflation, capital controls, lack of access to credit and complex financial products abound, that decentralized finance can have the greatest impact on the lives of citizens and the economic activity of companies. With NUM Stablecoins and the growth of their adoption, NUM Finance seeks to strengthen local currencies by adding a product that can be used by market players in a completely free manner.

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Num ARS (NARS) Combien vaut Num ARS (NARS) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de NARS en USD est de 0.00075625 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de NARS à USD ? $ 0.00075625 . Consultez le Le prix actuel de NARS en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Num ARS ? La capitalisation boursière de NARS est de $ 0.00 USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de NARS ? L'offre en circulation de NARS est de 0.00 USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de NARS ? NARS a atteint un prix ATH de 0.00544602 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de NARS ? NARS a vu un prix ATL de 0.00072067 USD . Quel est le volume de trading de NARS ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour NARS est de -- USD . Est-ce que NARS va augmenter cette année ? NARS pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de NARS pour une analyse plus approfondie.

