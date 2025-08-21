Informations sur le prix de Numa (NUMA) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.752997 $ 0.752997 $ 0.752997 Bas 24 h $ 0.790594 $ 0.790594 $ 0.790594 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.752997$ 0.752997 $ 0.752997 Haut 24 h $ 0.790594$ 0.790594 $ 0.790594 Sommet historique $ 0.835112$ 0.835112 $ 0.835112 Prix le plus bas $ 0.13199$ 0.13199 $ 0.13199 Variation du prix (1 h) +0.46% Changement de prix (1J) -2.64% Variation du prix (7 j) -5.98% Variation du prix (7 j) -5.98%

Le prix en temps réel de Numa (NUMA) est de $0.75898. Au cours des dernières 24 heures, NUMA a évolué entre un minimum de $ 0.752997 et un maximum de $ 0.790594, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de NUMA est $ 0.835112, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.13199.

En termes de performance à court terme, NUMA a évolué de +0.46% au cours de la dernière heure, -2.64% sur 24 heures et de -5.98% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Numa (NUMA)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 2.34M$ 2.34M $ 2.34M Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 3,077,329.0 3,077,329.0 3,077,329.0

La capitalisation boursière actuelle de Numa est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de NUMA est de 0.00, avec une offre totale de 3077329.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 2.34M.