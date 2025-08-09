Prix de OceanFi (OCF)
Le prix de OceanFi (OCF) est actuellement de 0.03423612 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de OCF en USD est mis à jour en temps réel.
Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de OCF en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de OCF.
Aujourd'hui, la variation du prix de OceanFi en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de OceanFi en USD était de $ -0.0144811837.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de OceanFi en USD était de $ -0.0119728710.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de OceanFi en USD était de $ -0.06193798493054546.
|Période
|Variation (USD)
|Variation (%)
|Aujourd'hui
|$ 0
|-0.01%
|30 jours
|$ -0.0144811837
|-42.29%
|60 jours
|$ -0.0119728710
|-34.97%
|90 jours
|$ -0.06193798493054546
|-64.40%
Découvrez la dernière analyse de prix de OceanFi : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :
--
-0.01%
-13.41%
Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :
## What Is OceanFi? OceanFi is an extensive fitness ecosystem, encompassing a Fitness App, a wide array of Innovative Integrations, Social Wellness Features, DeFi Components, a layer-1 Solution, the Fitness Metaverse, and an AI Trainer portal. Seamlessly merging sports science with cutting-edge technology and AI-driven algorithms, OceanFi delivers a diverse range of services and experiences tailored for fitness enthusiasts while incentivizing and rewarding their performance to foster a sustainable and fulfilling community ## What makes OceanFi Unique? 1, Tech Integration AI-Powered Personalization: - AI & IOT Integration: The heart of OceanFi lies in its AI tracking system. This AI learns from user preferences and performance, tailoring workouts to specific goals and progress. - AI Trainer: Personalized wellness is the key to unlocking your full potential. With real-time tracking, instant feedback, personalized recommendations, progress tracking, convenience, and empowerment functions, it's a game-changer in your wellness journey. Privacy & Data Management: This extends from the physical world to the immersive metaverse, ensuring that our users can readily access and monetize their valuable data, all while maintaining their privacy. Defi features & Blockchain Integration: Whether you're earning tokens through exercise, participating in DeFi practices, providing liquidity, shaping the platform's governance, or owning NFTs, OceanFi's DeFi ecosystem is a powerful extension of your financial toolkit. Layer-1 Solutions: Our integration of Layer-1 solutions represents a significant stride in enhancing the efficiency, scalability, and sustainability of our platfo 2, OceanFi breaks down motivational barriers by fostering a supportive social environment and incentivizing participation, transforming fitness into a social experience. - Vibrant Social Elements Fostering Interaction - Group Workouts and Challenge - Educational Center, Trainer, and Expert Interaction
Comprendre la tokenomics de OceanFi (OCF) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token OCF !
Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.
