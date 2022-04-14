Tokenomics de OceanFi (OCF)
Informations sur OceanFi (OCF)
What Is OceanFi?
OceanFi is an extensive fitness ecosystem, encompassing a Fitness App, a wide array of Innovative Integrations, Social Wellness Features, DeFi Components, a layer-1 Solution, the Fitness Metaverse, and an AI Trainer portal. Seamlessly merging sports science with cutting-edge technology and AI-driven algorithms, OceanFi delivers a diverse range of services and experiences tailored for fitness enthusiasts while incentivizing and rewarding their performance to foster a sustainable and fulfilling community
What makes OceanFi Unique?
1, Tech Integration AI-Powered Personalization:
- AI & IOT Integration: The heart of OceanFi lies in its AI tracking system. This AI learns from user preferences and performance, tailoring workouts to specific goals and progress.
- AI Trainer: Personalized wellness is the key to unlocking your full potential. With real-time tracking, instant feedback, personalized recommendations, progress tracking, convenience, and empowerment functions, it's a game-changer in your wellness journey.
Privacy & Data Management: This extends from the physical world to the immersive metaverse, ensuring that our users can readily access and monetize their valuable data, all while maintaining their privacy.
Defi features & Blockchain Integration: Whether you're earning tokens through exercise, participating in DeFi practices, providing liquidity, shaping the platform's governance, or owning NFTs, OceanFi's DeFi ecosystem is a powerful extension of your financial toolkit.
Layer-1 Solutions: Our integration of Layer-1 solutions represents a significant stride in enhancing the efficiency, scalability, and sustainability of our platfo
2, OceanFi breaks down motivational barriers by fostering a supportive social environment and incentivizing participation, transforming fitness into a social experience.
- Vibrant Social Elements Fostering Interaction
- Group Workouts and Challenge
- Educational Center, Trainer, and Expert Interaction
Tokenomics et analyse de prix de OceanFi (OCF)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de OceanFi (OCF), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de OceanFi (OCF) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de OceanFi (OCF) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens OCF qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens OCF pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de OCF, explorez le prix en direct du token OCF !
Prévision du prix de OCF
Vous voulez savoir dans quelle direction OCF pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de OCF combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.