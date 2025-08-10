Prix de Octaplex Network (PLX)
Le prix de Octaplex Network (PLX) est actuellement de 1.56 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de PLX en USD est mis à jour en temps réel.
Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de PLX en USD sur MEXC.
Aujourd'hui, la variation du prix de Octaplex Network en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Octaplex Network en USD était de $ +0.2626732680.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Octaplex Network en USD était de $ +0.2228236920.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Octaplex Network en USD était de $ 0.
|Période
|Variation (USD)
|Variation (%)
|Aujourd'hui
|$ 0
|--
|30 jours
|$ +0.2626732680
|+16.84%
|60 jours
|$ +0.2228236920
|+14.28%
|90 jours
|$ 0
|--
Découvrez la dernière analyse de prix de Octaplex Network : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :
--
--
+2.35%
Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :
Octaplex is creating a Network functioning across the borders of blockchains. We are acquiring partnerships with other projects to enable a safe and beneficial ecosystem for everyone participating. The network is backed by bringing novel ideas into the popular frictionless yield concept, taking it to the next level. By creating an expandable and customisable reward system, we incentivise the holding of our token. Through our dApp, holders have access to an expanding list of reward options that they can select simultaneously and customise to suit their portfolio. They receive random airdrops, lottery multipliers on purchases and will reap the benefits of our price stabilising mechanics as the Octaplex Network expands. Through cooperation within the network, we create exposure to a variety of projects and businesses, driving the multi-token reward system that Octaplex holders receive by simply holding $PLX tokens in their wallets The Future of Octaplex Network will be a multichain one, through the development of our bridges, creating an interoperable and safe ecosystem connecting high quality projects into a network of mutual support and growth. We are oriented at mutual co-operation instead of the past competition driven mindset throughout the markets. We wish to enable all our partners to be able to share their resources, assistance and information to give birth to new ideas and make our paths of development friendlier and more efficient.
Comprendre la tokenomics de Octaplex Network (PLX) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token PLX !
