Tokenomics de Octaplex Network (PLX)
Informations sur Octaplex Network (PLX)
Octaplex is creating a Network functioning across the borders of blockchains. We are acquiring partnerships with other projects to enable a safe and beneficial ecosystem for everyone participating. The network is backed by bringing novel ideas into the popular frictionless yield concept, taking it to the next level. By creating an expandable and customisable reward system, we incentivise the holding of our token. Through our dApp, holders have access to an expanding list of reward options that they can select simultaneously and customise to suit their portfolio. They receive random airdrops, lottery multipliers on purchases and will reap the benefits of our price stabilising mechanics as the Octaplex Network expands.
Through cooperation within the network, we create exposure to a variety of projects and businesses, driving the multi-token reward system that Octaplex holders receive by simply holding $PLX tokens in their wallets The Future of Octaplex Network will be a multichain one, through the development of our bridges, creating an interoperable and safe ecosystem connecting high quality projects into a network of mutual support and growth. We are oriented at mutual co-operation instead of the past competition driven mindset throughout the markets. We wish to enable all our partners to be able to share their resources, assistance and information to give birth to new ideas and make our paths of development friendlier and more efficient.
Tokenomics et analyse de prix de Octaplex Network (PLX)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Octaplex Network (PLX), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Octaplex Network (PLX) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Octaplex Network (PLX) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens PLX qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens PLX pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de PLX, explorez le prix en direct du token PLX !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.