Ofero Network is an advanced blockchain ecosystem built to integrate blockchain technology with real-world use cases. It uses its native token, $OFE, to operate as a form of loyalty points, strengthening connections between users and businesses while enabling decentralized collaboration.
As a proof-of-trust and transparency platform, the project aims to encourage full transparency on financial reports, transactions, team wallets, project wallets, and relevant decision-making processes.
The team behind the crypto-assets platform delivered compelling use cases for its technology, and the project received its first real-world funding a few months after its listing.
Ofero was established in 2021. The listing on xExchange took place on April 7, 2022. During its first year of activity, the project established the technological infrastructure required to achieve its genesis goal. The launch of a DEX with an innovative sight-staking architecture was a turning point, and adoption pushed the OFE to the top of the MultiversX blockchain.
A customized KYC private platform built on the principles of trust and transparency ensures the stability and security of the holders' financial investments.
Tokenomics et analyse de prix de Ofero (OFE)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Ofero (OFE), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Ofero (OFE) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Ofero (OFE) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens OFE qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens OFE pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de OFE, explorez le prix en direct du token OFE !
Prévision du prix de OFE
Vous voulez savoir dans quelle direction OFE pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de OFE combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
