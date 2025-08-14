Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de OKT en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de OKT.

Le prix de OKT Chain (OKT) est actuellement de 10.1 USD avec une capitalisation boursière de $ 180.26M USD. Le prix de OKT en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de OKT Chain (OKT) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de OKT Chain en USD était de $ +5.15.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de OKT Chain en USD était de $ +11.5594015200.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de OKT Chain en USD était de $ +10.1862903600.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de OKT Chain en USD était de $ +4.282922228691427.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ +5.15 +103.88% 30 jours $ +11.5594015200 +114.45% 60 jours $ +10.1862903600 +100.85% 90 jours $ +4.282922228691427 +73.63%

Analyse de prix de OKT Chain (OKT)

Découvrez la dernière analyse de prix de OKT Chain : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 4.86$ 4.86 $ 4.86 Haut 24 h $ 10.29$ 10.29 $ 10.29 Sommet historique $ 250.53$ 250.53 $ 250.53 Variation du prix (1 h) -0.00% Changement de prix (1J) +103.88% Variation du prix (7 j) +112.48%

Informations de marché pour OKT Chain (OKT)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :