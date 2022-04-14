Découvrez les informations clés sur OKX BETH (BETH), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur OKX BETH (BETH)

What is BETH? BETH is a yield-bearing liquid staking token representing staked ETH at a 1:1 ratio on OKX. What can I use BETH for? BETH provides additional liquidity and access to additional earning opportunities while still earning BETH rewards, including:

• BETH/USDT and BETH/ETH Spot trading • BETH as collateral for loan and trading • BETH as campaign entry to earn airdrop rewards

Site officiel : https://www.okx.com/earn/eth