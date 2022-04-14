Tokenomics de Ola (OLA)
Informations sur Ola (OLA)
Ola is an Earnings-Enhancing Layer driven by the Bitcoin ecosystem, unlocking the potential of $1.5 trillion in BTC assets with advanced ZK-based data transportation technology. With two core products, Onis and Massive, Ola builds a comprehensive ecosystem where users can take on roles like BitVM challengers, ZK bridge supervisors, ZK verifier nodes, DA samplers, and various monitoring roles. This empowers the Bitcoin ecosystem, allowing users to earn rewards from high-quality BTC projects at an early stage with low entry barriers and increase their earnings as the Ola and BTC networks evolve.
Tokenomics et analyse de prix de Ola (OLA)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Ola (OLA), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Ola (OLA) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Ola (OLA) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens OLA qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens OLA pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de OLA, explorez le prix en direct du token OLA !
Prévision du prix de OLA
Vous voulez savoir dans quelle direction OLA pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de OLA combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.