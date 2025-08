Qu'est-ce que ONYX (ONYX)

$ONYX is the the token of Kamigotchi, a fully onchain idle MMORPG inspired by Runescape, Neopets, and Maplestory. $ONYX is a bToken powered by Baseline Markets, with each token backed by an underlying reserve of $ETH, which creates a max drawdown price known as the BLV. Kamigotchi World itself revolves around the Kamigotchi, procedurally generated NFT-pets which live onchain. Each Kamigotchi has their own unique traits, stats, identity, and progression. Kamigotchi harvest MUSU, an in-game currency, and gain XP and level up in the process! $ONYX is currently used for rerolling Kamigotchi back to the gacha pool, for resurrecting Kamigotchi, and soon for renaming and respeccing Kamigotchi. A bridge will be added to allow $ONYX to exist as an item ingame, which will be exchangeable with other players for MUSU. More utility will be added as the project continues.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de ONYX (ONYX) Livre blanc Site officiel

Tokenomics de ONYX (ONYX)

Comprendre la tokenomics de ONYX (ONYX) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token ONYX !