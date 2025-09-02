Informations sur le prix de Open Stablecoin Index (OPEN) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 1.55 $ 1.55 $ 1.55 Bas 24 h $ 1.57 $ 1.57 $ 1.57 Haut 24 h Bas 24 h $ 1.55$ 1.55 $ 1.55 Haut 24 h $ 1.57$ 1.57 $ 1.57 Sommet historique $ 1.97$ 1.97 $ 1.97 Prix le plus bas $ 1.07$ 1.07 $ 1.07 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -1.01% Variation du prix (7 j) -6.77% Variation du prix (7 j) -6.77%

Le prix en temps réel de Open Stablecoin Index (OPEN) est de $1.55. Au cours des dernières 24 heures, OPEN a évolué entre un minimum de $ 1.55 et un maximum de $ 1.57, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de OPEN est $ 1.97, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 1.07.

En termes de performance à court terme, OPEN a évolué de -- au cours de la dernière heure, -1.01% sur 24 heures et de -6.77% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Open Stablecoin Index (OPEN)

Capitalisation boursière $ 873.21K$ 873.21K $ 873.21K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 873.21K$ 873.21K $ 873.21K Offre en circulation 563.05K 563.05K 563.05K Offre totale 563,051.4624933747 563,051.4624933747 563,051.4624933747

La capitalisation boursière actuelle de Open Stablecoin Index est de $ 873.21K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de OPEN est de 563.05K, avec une offre totale de 563051.4624933747. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 873.21K.