Informations sur le prix de OPEN Tony (OPEN) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00015573 $ 0.00015573 $ 0.00015573 Bas 24 h $ 0.00015794 $ 0.00015794 $ 0.00015794 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00015573$ 0.00015573 $ 0.00015573 Haut 24 h $ 0.00015794$ 0.00015794 $ 0.00015794 Sommet historique $ 0.00086458$ 0.00086458 $ 0.00086458 Prix le plus bas $ 0.00013416$ 0.00013416 $ 0.00013416 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -0.35% Variation du prix (7 j) -0.51% Variation du prix (7 j) -0.51%

Le prix en temps réel de OPEN Tony (OPEN) est de $0.00015575. Au cours des dernières 24 heures, OPEN a évolué entre un minimum de $ 0.00015573 et un maximum de $ 0.00015794, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de OPEN est $ 0.00086458, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00013416.

En termes de performance à court terme, OPEN a évolué de -- au cours de la dernière heure, -0.35% sur 24 heures et de -0.51% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour OPEN Tony (OPEN)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 778.73K$ 778.73K $ 778.73K Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de OPEN Tony est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de OPEN est de 0.00, avec une offre totale de 5000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 778.73K.