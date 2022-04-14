Tokenomics de OpenGPU (OPEN)
Informations sur OpenGPU (OPEN)
OpenGPU is a decentralized GPU compute protocol designed to unlock and aggregate idle GPU resources across the globe. As demand for AI training, machine learning, and high-performance computing skyrockets, traditional centralized cloud providers are becoming increasingly expensive, limited, and prone to bottlenecks.
OpenGPU addresses this by enabling anyone with spare GPU capacity to contribute to a decentralized network and earn $OPEN tokens in return. The protocol creates an open, on-demand marketplace where developers, AI startups, and Web3 applications can access distributed compute power in a cost-efficient, scalable, and censorship-resistant way.
As a DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Network) project, OpenGPU combines token incentives, distributed infrastructure, and permissionless access. Users can onboard their GPU devices to the network, complete compute tasks, and receive rewards based on real usage and performance.
The $OPEN token powers the ecosystem — serving as a reward, payment, and governance asset — and underpins a fair and transparent compute economy.
OpenGPU is building a foundational layer for the decentralized AI future — empowering a global, community-owned GPU cloud to support the next generation of intelligent applications.
Tokenomics et analyse de prix de OpenGPU (OPEN)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de OpenGPU (OPEN), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de OpenGPU (OPEN) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de OpenGPU (OPEN) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens OPEN qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens OPEN pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Avertissement
