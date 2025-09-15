En savoir plus sur OPENX

OpenxAI (OPENX)

Prix en temps réel : 1 OPENX à USD

$0.717059
$0.717059$0.717059
+84.60%1D
Graphique du prix de OpenxAI (OPENX) en temps réel
Informations sur le prix de OpenxAI (OPENX) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.373981
$ 0.373981$ 0.373981
Bas 24 h
$ 0.715592
$ 0.715592$ 0.715592
Haut 24 h

$ 0.373981
$ 0.373981$ 0.373981

$ 0.715592
$ 0.715592$ 0.715592

$ 0.715592
$ 0.715592$ 0.715592

$ 0.276726
$ 0.276726$ 0.276726

+16.52%

+84.70%

--

--

Le prix en temps réel de OpenxAI (OPENX) est de $0.717059. Au cours des dernières 24 heures, OPENX a évolué entre un minimum de $ 0.373981 et un maximum de $ 0.715592, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de OPENX est $ 0.715592, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.276726.

En termes de performance à court terme, OPENX a évolué de +16.52% au cours de la dernière heure, +84.70% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours.

Informations de marché pour OpenxAI (OPENX)

$ 71.56M
$ 71.56M$ 71.56M

--
----

$ 71.56M
$ 71.56M$ 71.56M

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de OpenxAI est de $ 71.56M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de OPENX est de 100.00M, avec une offre totale de 100000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 71.56M.

Historique du prix de OpenxAI (OPENX) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de OpenxAI en USD était de $ +0.328827.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de OpenxAI en USD était de $ 0.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de OpenxAI en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de OpenxAI en USD était de $ 0.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ +0.328827+84.70%
30 jours$ 0--
60 jours$ 0--
90 jours$ 0--

Qu'est-ce que OpenxAI (OPENX)

OpenxAI Network is the first peer-to-peer permissionless AI protocol. What Bitcoin did for money, OpenxAI does for intelligence. Anyone, anywhere can launch, own, and monetize AI apps, agents, and services fully on-chain. No banks. No corporations. No gatekeepers. Intelligence becomes open, sovereign, unstoppable. GPU compute becomes liquid with tokenized credits (tGPU). Built by core contributors from Fantom, Solana, ICP, Binance, NEAR, and AragonDAO, OpenxAI runs fully on decentralized infrastructure. It cuts GPU costs by up to 80% compared to AWS and Google, while enabling global AI deployment. Think AWS + Hugging Face + Stripe, rebuilt as a trustless Web3 protocol, open to everyone.

Ressource de OpenxAI (OPENX)

Livre blanc
Site officiel

Prévision de prix de OpenxAI (USD)

Combien vaudra OpenxAI (OPENX) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs OpenxAI (OPENX) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour OpenxAI.

Consultez la prévision de prix de OpenxAI maintenant !

OPENX en devises locales

Tokenomics de OpenxAI (OPENX)

Comprendre la tokenomics de OpenxAI (OPENX) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token OPENX !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur OpenxAI (OPENX)

Combien vaut OpenxAI (OPENX) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de OPENX en USD est de 0.717059 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de OPENX à USD ?
Le prix actuel de OPENX en USD est $ 0.717059. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de OpenxAI ?
La capitalisation boursière de OPENX est de $ 71.56M USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de OPENX ?
L'offre en circulation de OPENX est de 100.00M USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de OPENX ?
OPENX a atteint un prix ATH de 0.715592 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de OPENX ?
OPENX a vu un prix ATL de 0.276726 USD.
Quel est le volume de trading de OPENX ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour OPENX est de -- USD.
Est-ce que OPENX va augmenter cette année ?
OPENX pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de OPENX pour une analyse plus approfondie.
Mises à jour importantes de l'industrie sur OpenxAI (OPENX)

Temps (UTC+8)TypeInformation
09-14 18:21:00Mises à jour de l'industrie
L'indice de saison des altcoins affiche temporairement 70, maintenant un sommet sur 90 jours
09-14 11:30:00Mises à jour de l'industrie
Le marché des altcoins continue de s'échauffer, "TOTAL3" augmente de 10,66% en 7 jours, la saison des altcoins pourrait émerger
09-13 20:25:52Mises à jour de l'industrie
Les memes coins établis affichent des gains généralisés, MOODENG bondit de plus de 52% en 24 heures
09-13 19:50:31Mises à jour de l'industrie
La part de marché de Bitcoin chute à 57,35 %, approchant son plus bas de l'année
09-13 19:19:57Mises à jour de l'industrie
Le montant de liquidation de HIFI sur le réseau au cours des dernières 24 heures dépasse 30 millions de dollars, juste derrière BTC et ETH
09-13 14:20:13Mises à jour de l'industrie
Les ETF Bitcoin Spot américains enregistrent des entrées nettes de 642 millions de dollars hier

Avertissement

