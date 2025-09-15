Informations sur le prix de OpenxAI (OPENX) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.373981 $ 0.373981 $ 0.373981 Bas 24 h $ 0.715592 $ 0.715592 $ 0.715592 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.373981$ 0.373981 $ 0.373981 Haut 24 h $ 0.715592$ 0.715592 $ 0.715592 Sommet historique $ 0.715592$ 0.715592 $ 0.715592 Prix le plus bas $ 0.276726$ 0.276726 $ 0.276726 Variation du prix (1 h) +16.52% Changement de prix (1J) +84.70% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de OpenxAI (OPENX) est de $0.717059. Au cours des dernières 24 heures, OPENX a évolué entre un minimum de $ 0.373981 et un maximum de $ 0.715592, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de OPENX est $ 0.715592, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.276726.

En termes de performance à court terme, OPENX a évolué de +16.52% au cours de la dernière heure, +84.70% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour OpenxAI (OPENX)

Capitalisation boursière $ 71.56M$ 71.56M $ 71.56M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 71.56M$ 71.56M $ 71.56M Offre en circulation 100.00M 100.00M 100.00M Offre totale 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de OpenxAI est de $ 71.56M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de OPENX est de 100.00M, avec une offre totale de 100000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 71.56M.