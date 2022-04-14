Tokenomics de OpenxAI (OPENX)
OpenxAI Network is the first peer-to-peer permissionless AI protocol. What Bitcoin did for money, OpenxAI does for intelligence. Anyone, anywhere can launch, own, and monetize AI apps, agents, and services fully on-chain. No banks. No corporations. No gatekeepers. Intelligence becomes open, sovereign, unstoppable. GPU compute becomes liquid with tokenized credits (tGPU). Built by core contributors from Fantom, Solana, ICP, Binance, NEAR, and AragonDAO, OpenxAI runs fully on decentralized infrastructure. It cuts GPU costs by up to 80% compared to AWS and Google, while enabling global AI deployment. Think AWS + Hugging Face + Stripe, rebuilt as a trustless Web3 protocol, open to everyone.
Tokenomics et analyse de prix de OpenxAI (OPENX)
Tokenomics de OpenxAI (OPENX) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de OpenxAI (OPENX) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens OPENX qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens OPENX pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de OPENX, explorez le prix en direct du token OPENX !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.