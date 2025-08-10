En savoir plus sur ONF

Prix de Oracle Finance Network (ONF)

Graphique du prix du Oracle Finance Network (ONF) en temps réel

$78.79
$78.79$78.79
+0.20%1D
Prix de Oracle Finance Network (ONF) aujourd'hui

Le prix de Oracle Finance Network (ONF) est actuellement de 78.79 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de ONF en USD est mis à jour en temps réel.

Performances clés de Oracle Finance Network :

-- USD
Volume de trading sur 24 heures
+0.26%
Variation du prix de Oracle Finance Network sur 24 heures
0.00 USD
Offre en circulation

Performance du prix de Oracle Finance Network (ONF) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Oracle Finance Network en USD était de $ +0.205157.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Oracle Finance Network en USD était de $ -1.2300143270.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Oracle Finance Network en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Oracle Finance Network en USD était de $ 0.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ +0.205157+0.26%
30 jours$ -1.2300143270-1.56%
60 jours$ 0--
90 jours$ 0--

Analyse de prix de Oracle Finance Network (ONF)

Découvrez la dernière analyse de prix de Oracle Finance Network : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

$ 77.76
$ 77.76$ 77.76

$ 78.82
$ 78.82$ 78.82

$ 80.42
$ 80.42$ 80.42

+0.01%

+0.26%

-0.90%

Informations de marché pour Oracle Finance Network (ONF)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

0.00
0.00 0.00

Qu'est-ce que Oracle Finance Network (ONF)

The Oracle Finance Network (OFN) is a next-generation on-chain financial infrastructure jointly initiated by a global alliance of leading foundations. It deeply integrates oracle bone inscriptions—humanity's earliest symbol of trust—with cutting-edge blockchain technology to build an open, transparent, and cross-chain interoperable Web3 financial ecosystem. OFN will promote the widespread adoption of Finance-as-a-Service (FaaS), creating seamless interoperability across the entire financial value chain, encompassing asset issuance, trading, lending, derivatives, and payments. The OFN aims to construct the world's first on-chain financial super-ecosystem governed collaboratively by a cross-industry foundation alliance.

ONF en devises locales

1 ONF à VND
2,073,358.85
1 ONF à AUD
A$120.5487
1 ONF à GBP
58.3046
1 ONF à EUR
66.9715
1 ONF à USD
$78.79
1 ONF à MYR
RM334.0696
1 ONF à TRY
3,204.3893
1 ONF à JPY
¥11,582.13
1 ONF à ARS
ARS$104,357.355
1 ONF à RUB
6,302.4121
1 ONF à INR
6,911.4588
1 ONF à IDR
Rp1,270,806.2737
1 ONF à KRW
109,429.8552
1 ONF à PHP
4,471.3325
1 ONF à EGP
￡E.3,824.4666
1 ONF à BRL
R$427.8297
1 ONF à CAD
C$107.9423
1 ONF à BDT
9,560.3786
1 ONF à NGN
120,658.2181
1 ONF à UAH
3,254.8149
1 ONF à VES
Bs10,085.12
1 ONF à CLP
$76,111.14
1 ONF à PKR
Rs22,325.9344
1 ONF à KZT
42,519.8114
1 ONF à THB
฿2,546.4928
1 ONF à TWD
NT$2,355.821
1 ONF à AED
د.إ289.1593
1 ONF à CHF
Fr63.032
1 ONF à HKD
HK$617.7136
1 ONF à MAD
.د.م712.2616
1 ONF à MXN
$1,463.1303
1 ONF à PLN
286.7956
1 ONF à RON
лв342.7365
1 ONF à SEK
kr754.0203
1 ONF à BGN
лв131.5793
1 ONF à HUF
Ft26,735.0228
1 ONF à CZK
1,653.0142
1 ONF à KWD
د.ك24.03095
1 ONF à ILS
270.2497