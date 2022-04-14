Tokenomics de Oracler AI (ORACLER)
Informations sur Oracler AI (ORACLER)
Built on a proprietary LLM, Oracler AI captures all on/off-chain metrics to help you capitalize on immediate alpha in DeFi, all entirely controlled from your social media. The Oracler token is the native utility token of the AI agent that will facilitate smarter crypto decisions for everyone in web3.
Oracler AI will deploy advanced techniques on multiple data points to converge into emerging narratives and perform alpha-generating analysis within DeFi specifically. This includes both technical analysis and real-time processing of market & social media data, which the AI agent will put together to empower our users in their DeFi activities.
In the long run, Oracler AI will also personify itself to each and every of our users' financial profiles and will assist in the deployment and management bespoke DeFi solutions based on every individual's risk appetite.
Tokenomics et analyse de prix de Oracler AI (ORACLER)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Oracler AI (ORACLER), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Oracler AI (ORACLER) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Oracler AI (ORACLER) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens ORACLER qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens ORACLER pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de ORACLER, explorez le prix en direct du token ORACLER !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.