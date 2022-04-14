Tokenomics de OracleSwap (ORACLE)
Informations sur OracleSwap (ORACLE)
Oracle Swap The Premiere DEX On The Songbird Network.
Oracle Swap is an open DeFi platform on the Songbird Network where users can swap their tokens! It is a Decentralized Exchange that creates an open market for users to create liquidity for their tokens. It also provides a variety of opportunities to gain yield by providing liquidity and staking!
OracleSwap is a leading oracle data provider to the Songbird and Flare Network. The Oracle Swap FTSO uses a Machine Learning algorithm to aggregate price data from many sources to submit the most accurate price data possible.
Tokenomics et analyse de prix de OracleSwap (ORACLE)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de OracleSwap (ORACLE), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de OracleSwap (ORACLE) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de OracleSwap (ORACLE) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens ORACLE qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens ORACLE pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de ORACLE, explorez le prix en direct du token ORACLE !
Prévision du prix de ORACLE
Vous voulez savoir dans quelle direction ORACLE pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de ORACLE combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.