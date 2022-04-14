Tokenomics de OrangeDX (O4DX)
Informations sur OrangeDX (O4DX)
OrangeDX is a pioneering first-generation Bitcoin DeFi hub, dedicated to providing a multifaceted platform that empowers users to engage in trading, swapping, securing, and launching BRC20 and bridged EVM tokens. Our comprehensive suite of services also extends to borrowing and lending, ensuring a holistic DeFi experience for our users.
At the forefront of innovation, OrangeDX features a revolutionary native DEX aggregator tailored specifically for BRC-20 tokens, enhancing liquidity and optimizing trading efficiency. Additionally, our platform offers an Initial Liquidity Offering mechanism, facilitating seamless token launches and supporting BRC-20 liquidity bootstrap initiatives.
With a commitment to excellence and user-centric solutions, OrangeDX redefines the landscape of decentralized finance, offering unparalleled opportunities for traders, investors, and token issuers alike.
Tokenomics et analyse de prix de OrangeDX (O4DX)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de OrangeDX (O4DX), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de OrangeDX (O4DX) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de OrangeDX (O4DX) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens O4DX qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens O4DX pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.