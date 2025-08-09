Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de OORC en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de OORC.

Le prix de Orbit Bridge Klaytn Orbit Chain (OORC) est actuellement de 0.00295349 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de OORC en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de Orbit Bridge Klaytn Orbit Chain (OORC) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Orbit Bridge Klaytn Orbit Chain en USD était de $ +0.00012484.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Orbit Bridge Klaytn Orbit Chain en USD était de $ +0.0010274222.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Orbit Bridge Klaytn Orbit Chain en USD était de $ -0.0001387236.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Orbit Bridge Klaytn Orbit Chain en USD était de $ -0.000699730095549108.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ +0.00012484 +4.41% 30 jours $ +0.0010274222 +34.79% 60 jours $ -0.0001387236 -4.69% 90 jours $ -0.000699730095549108 -19.15%

Analyse de prix de Orbit Bridge Klaytn Orbit Chain (OORC)

Découvrez la dernière analyse de prix de Orbit Bridge Klaytn Orbit Chain : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.00282322$ 0.00282322 $ 0.00282322 Haut 24 h $ 0.00295309$ 0.00295309 $ 0.00295309 Sommet historique $ 0.142393$ 0.142393 $ 0.142393 Variation du prix (1 h) +1.38% Changement de prix (1J) +4.41% Variation du prix (7 j) +4.85%

Informations de marché pour Orbit Bridge Klaytn Orbit Chain (OORC)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :