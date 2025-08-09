Prix de Orbler (ORBR)
Le prix de Orbler (ORBR) est actuellement de 0.095125 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de ORBR en USD est mis à jour en temps réel.
Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de ORBR en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de ORBR.
Aujourd'hui, la variation du prix de Orbler en USD était de $ +0.0015052.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Orbler en USD était de $ -0.0035394871.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Orbler en USD était de $ -0.0235810404.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Orbler en USD était de $ -0.02536865178877042.
|Période
|Variation (USD)
|Variation (%)
|Aujourd'hui
|$ +0.0015052
|+1.61%
|30 jours
|$ -0.0035394871
|-3.72%
|60 jours
|$ -0.0235810404
|-24.78%
|90 jours
|$ -0.02536865178877042
|-21.05%
Découvrez la dernière analyse de prix de Orbler : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :
-0.11%
+1.61%
+3.81%
Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :
What is the project about? Orbler is an innovative Web3 application platform designed to bolster the activities and interactions of Web3 projects on social media. By introducing a unique "Mission" format, we enable captivating digital adventures that drive community engagement and strengthen the online presence of a Web3 project. What makes your project unique? Orbler stands apart in its approach to community engagement. Unlike typical platforms, we intertwine entertainment and task accomplishment through our "Mission to Earn" concept. This not only provides rewards but also offers curated tasks that enhance connectivity among peers and fosters an enriched Web3 experience. History of your project. Orbler began as a Play-to-Earn (P2E) game project, dabbling with NFTs and aiming to create a bridge between gaming and the blockchain world. Recognizing the expansive potential of Web3, Orbler pivoted, leveraging its core strengths to cater to Web3 projects, enhancing their social media footprint and community engagement. What’s next for your project? The future looks bright and expansive for Orbler. We are on the brink of unveiling a refreshed website, a brand-new logo, and, most importantly, our application platform. All these are deeply rooted in our mantra, 'From Community, For Community'. Our goal is to further the reach and potential of Web3 projects and communities, giving them the tools and platform they need to thrive. What can your token be used for? While the precise utilities of the Orbler token will be detailed in our forthcoming whitepaper, anticipate its pivotal role in powering the "Mission to Earn" concept. It will act as a reward for users engaging with missions and possibly play a role in staking, and other functionalities that drive the Orbler ecosystem forward.
MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !
Comprendre la tokenomics de Orbler (ORBR) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token ORBR !
Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.
|1 ORBR à VND
₫2,503.214375
|1 ORBR à AUD
A$0.14554125
|1 ORBR à GBP
￡0.0703925
|1 ORBR à EUR
€0.08085625
|1 ORBR à USD
$0.095125
|1 ORBR à MYR
RM0.40333
|1 ORBR à TRY
₺3.87063625
|1 ORBR à JPY
¥13.983375
|1 ORBR à ARS
ARS$126.15953125
|1 ORBR à RUB
₽7.61
|1 ORBR à INR
₹8.3310475
|1 ORBR à IDR
Rp1,534.27397875
|1 ORBR à KRW
₩132.11721
|1 ORBR à PHP
₱5.406905
|1 ORBR à EGP
￡E.4.6173675
|1 ORBR à BRL
R$0.5155775
|1 ORBR à CAD
C$0.13032125
|1 ORBR à BDT
৳11.548175
|1 ORBR à NGN
₦145.8970175
|1 ORBR à UAH
₴3.93151625
|1 ORBR à VES
Bs12.176
|1 ORBR à CLP
$92.081
|1 ORBR à PKR
Rs26.96984
|1 ORBR à KZT
₸51.36274375
|1 ORBR à THB
฿3.07729375
|1 ORBR à TWD
NT$2.842335
|1 ORBR à AED
د.إ0.34910875
|1 ORBR à CHF
Fr0.0761
|1 ORBR à HKD
HK$0.74578
|1 ORBR à MAD
.د.م0.85993
|1 ORBR à MXN
$1.76456875
|1 ORBR à PLN
zł0.346255
|1 ORBR à RON
лв0.4128425
|1 ORBR à SEK
kr0.909395
|1 ORBR à BGN
лв0.15885875
|1 ORBR à HUF
Ft32.25593625
|1 ORBR à CZK
Kč1.9919175
|1 ORBR à KWD
د.ك0.029013125
|1 ORBR à ILS
₪0.32627875