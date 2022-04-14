Tokenomics de Orbler (ORBR)
Informations sur Orbler (ORBR)
What is the project about? Orbler is an innovative Web3 application platform designed to bolster the activities and interactions of Web3 projects on social media. By introducing a unique "Mission" format, we enable captivating digital adventures that drive community engagement and strengthen the online presence of a Web3 project.
What makes your project unique? Orbler stands apart in its approach to community engagement. Unlike typical platforms, we intertwine entertainment and task accomplishment through our "Mission to Earn" concept. This not only provides rewards but also offers curated tasks that enhance connectivity among peers and fosters an enriched Web3 experience.
History of your project. Orbler began as a Play-to-Earn (P2E) game project, dabbling with NFTs and aiming to create a bridge between gaming and the blockchain world. Recognizing the expansive potential of Web3, Orbler pivoted, leveraging its core strengths to cater to Web3 projects, enhancing their social media footprint and community engagement.
What’s next for your project? The future looks bright and expansive for Orbler. We are on the brink of unveiling a refreshed website, a brand-new logo, and, most importantly, our application platform. All these are deeply rooted in our mantra, 'From Community, For Community'. Our goal is to further the reach and potential of Web3 projects and communities, giving them the tools and platform they need to thrive.
What can your token be used for? While the precise utilities of the Orbler token will be detailed in our forthcoming whitepaper, anticipate its pivotal role in powering the "Mission to Earn" concept. It will act as a reward for users engaging with missions and possibly play a role in staking, and other functionalities that drive the Orbler ecosystem forward.
Tokenomics et analyse de prix de Orbler (ORBR)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Orbler (ORBR), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Orbler (ORBR) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Orbler (ORBR) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens ORBR qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens ORBR pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de ORBR, explorez le prix en direct du token ORBR !
