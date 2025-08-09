Qu'est-ce que Orca AVAI (AVAI)

AVAI is an asset that is pegged to the US Dollar; in other words, a coin intended to float as close to $1.00 USD as possible. It will be backed by locking tokens as collateral in a personal Vault in a Orca Bank as well as via other mechanisms described in the technical overview. The entire process is decentralized and does not use a middleman such as a financial institution, meaning simply that the user is in full control of their funds at all times. An Orca Bank is the contract that allows a user to deposit a specific ERC20 as collateral, granting AVAI in return. Using the USDC token as an example, if a user deposits $150 USD worth of collateral funds into a Vault, they will have the ability to borrow up to 100 AVAI, worth $100 USD. This grants them the opportunity to invest a total of $250 USD, while owing a stable $100 USD.

