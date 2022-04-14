Tokenomics de Orca AVAI (AVAI)
AVAI is an asset that is pegged to the US Dollar; in other words, a coin intended to float as close to $1.00 USD as possible. It will be backed by locking tokens as collateral in a personal Vault in a Orca Bank as well as via other mechanisms described in the technical overview.
The entire process is decentralized and does not use a middleman such as a financial institution, meaning simply that the user is in full control of their funds at all times. An Orca Bank is the contract that allows a user to deposit a specific ERC20 as collateral, granting AVAI in return. Using the USDC token as an example, if a user deposits $150 USD worth of collateral funds into a Vault, they will have the ability to borrow up to 100 AVAI, worth $100 USD. This grants them the opportunity to invest a total of $250 USD, while owing a stable $100 USD.
Tokenomics et analyse de prix de Orca AVAI (AVAI)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Orca AVAI (AVAI), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Orca AVAI (AVAI) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Orca AVAI (AVAI) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens AVAI qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens AVAI pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de AVAI, explorez le prix en direct du token AVAI !
