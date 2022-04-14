Tokenomics de OrdiGen (ODGN)
Informations sur OrdiGen (ODGN)
The digital asset landscape is constantly evolving, with Bitcoin, the bedrock of cryptocurrency, pioneering the way. Yet, its ecosystem hasn't always fully embraced the growing trend of tokenization. Enter BRC-20, a revolutionary protocol enabling the creation of fungible tokens on the Bitcoin blockchain. This opens doors to exciting possibilities like DeFi applications, asset-backed tokens, and novel financial instruments. But unlocking the true potential of BRC-20 presents a significant challenge: fragmented liquidity and a complex user experience. Ordigen emerges as a beacon of light in this fragmented landscape. We are not simply another DEX; we are a revolutionary cross-chain aggregator, designed to tear down the walls between ETH and EVM tokens and the burgeoning BRC-20 ecosystem. Imagine a portal where you can invest in BRC-20 tokens with ease, simplicity, and optimal price execution, all without the need to bridge assets yourself or navigate the intricacies of multiple DEXs.
Tokenomics et analyse de prix de OrdiGen (ODGN)
Tokenomics de OrdiGen (ODGN) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de OrdiGen (ODGN) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens ODGN qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens ODGN pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de ODGN, explorez le prix en direct du token ODGN !
Prévision du prix de ODGN
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.