Qu'est-ce que Orenium Protocol (ORE)

Orenium Protocol - Redefines the standards of performance security, and sustainability in the digital landscape. The Orenium Ecosystem is a dynamic and interconnected landscape that brings together decentralized finance, web3 interactions, NFT trading, secure wallet solutions, and blockchain education. Orenium is Future • Speed and Efficiency Orenium underlying blockchain unmatched speed, with a transactional throughput of 5,000 transactions per second, ensures that ORC20 transactions are not only swift but also cost-effective. • Neutral and Sustainable By choosing Orenium, you contribute to a greener and more sustainable digital assets industry. • Security-First Mindset ORC20 standard within Orenium inherits the security-first approach of the blockchain. Orenium Pioneering the Blockchain Evolution with Unmatched Speed, Ironclad Security, and a Commitment to a Sustainable Digital.

Ressource de Orenium Protocol (ORE) Livre blanc Site officiel

Tokenomics de Orenium Protocol (ORE)

Comprendre la tokenomics de Orenium Protocol (ORE) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token ORE !