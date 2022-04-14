Tokenomics de Orenium Protocol (ORE)
Informations sur Orenium Protocol (ORE)
Orenium Protocol - Redefines the standards of performance security, and sustainability in the digital landscape.
The Orenium Ecosystem is a dynamic and interconnected landscape that brings together decentralized finance, web3 interactions, NFT trading, secure wallet solutions, and blockchain education.
Orenium is Future • Speed and Efficiency Orenium underlying blockchain unmatched speed, with a transactional throughput of 5,000 transactions per second, ensures that ORC20 transactions are not only swift but also cost-effective.
• Neutral and Sustainable By choosing Orenium, you contribute to a greener and more sustainable digital assets industry.
• Security-First Mindset ORC20 standard within Orenium inherits the security-first approach of the blockchain.
Orenium Pioneering the Blockchain Evolution with Unmatched Speed, Ironclad Security, and a Commitment to a Sustainable Digital.
Tokenomics et analyse de prix de Orenium Protocol (ORE)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Orenium Protocol (ORE), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Orenium Protocol (ORE) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Orenium Protocol (ORE) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens ORE qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens ORE pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de ORE, explorez le prix en direct du token ORE !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.