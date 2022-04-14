Découvrez les informations clés sur Orenium Protocol (ORE), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur Orenium Protocol (ORE)

Orenium Protocol - Redefines the standards of performance security, and sustainability in the digital landscape.

The Orenium Ecosystem is a dynamic and interconnected landscape that brings together decentralized finance, web3 interactions, NFT trading, secure wallet solutions, and blockchain education.

Orenium is Future • Speed and Efficiency Orenium underlying blockchain unmatched speed, with a transactional throughput of 5,000 transactions per second, ensures that ORC20 transactions are not only swift but also cost-effective.

• Neutral and Sustainable By choosing Orenium, you contribute to a greener and more sustainable digital assets industry.

• Security-First Mindset ORC20 standard within Orenium inherits the security-first approach of the blockchain.

Orenium Pioneering the Blockchain Evolution with Unmatched Speed, Ironclad Security, and a Commitment to a Sustainable Digital.

Site officiel : https://www.orenium.org Livre blanc : https://orenium.org/orenium-wp.pdf