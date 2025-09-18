Qu'est-ce que OXYLON (OXL)

OXYLON is a decentralized ecosystem focused on sustainability, green technology, and blockchain innovation. It aims to bridge the gap between environmental impact and decentralized finance (DeFi) by creating a token-driven platform that incentivizes eco-friendly actions and supports green projects globally. The native token, OXL, powers the OXYLON ecosystem, serving multiple roles such as staking, governance, rewards, and utility within various decentralized applications (dApps). Through strategic partnerships and blockchain integration, OXYLON supports initiatives like carbon credit trading, green energy financing, and transparent ESG (Environmental, Social, and Governance) reporting. With a commitment to transparency, security, and real-world impact, OXYLON positions itself as a pioneer in the growing "GreenFi" sector — combining environmental responsibility with Web3 technologies.

