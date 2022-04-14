Tokenomics de OXYLON (OXL)
Informations sur OXYLON (OXL)
OXYLON is a decentralized ecosystem focused on sustainability, green technology, and blockchain innovation. It aims to bridge the gap between environmental impact and decentralized finance (DeFi) by creating a token-driven platform that incentivizes eco-friendly actions and supports green projects globally.
The native token, OXL, powers the OXYLON ecosystem, serving multiple roles such as staking, governance, rewards, and utility within various decentralized applications (dApps). Through strategic partnerships and blockchain integration, OXYLON supports initiatives like carbon credit trading, green energy financing, and transparent ESG (Environmental, Social, and Governance) reporting.
With a commitment to transparency, security, and real-world impact, OXYLON positions itself as a pioneer in the growing "GreenFi" sector — combining environmental responsibility with Web3 technologies.
Tokenomics et analyse de prix de OXYLON (OXL)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de OXYLON (OXL), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de OXYLON (OXL) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de OXYLON (OXL) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens OXL qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens OXL pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de OXL
Avertissement
