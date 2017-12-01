Tokenomics de P2P solutions foundation (P2PS)
Informations sur P2P solutions foundation (P2PS)
P2PS Purpose: The purpose of our ICO is to bring to you a secure system through which you can exchange confidential digital assets or files with absolutely no interference from any third party; not even a network or systems administrator What Can P2PS Do That Others Don’t? P2PS is a pure peer-to-peer platform which safeguards, for example, your medical records, banking information and other sensitive digital assets, during exchange between two parties. Such platforms today are simply nonexistent.
Tokenomics et analyse de prix de P2P solutions foundation (P2PS)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de P2P solutions foundation (P2PS), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de P2P solutions foundation (P2PS) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de P2P solutions foundation (P2PS) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens P2PS qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens P2PS pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de P2PS, explorez le prix en direct du token P2PS !
Prévision du prix de P2PS
Vous voulez savoir dans quelle direction P2PS pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de P2PS combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.