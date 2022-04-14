Tokenomics de Padre (PADRE)
Informations sur Padre (PADRE)
All-in-one ERC-20 trading platform for users of all experience levels (both CEX traders looking to venture into DEX trading and newcomers).
Our app makes DEX trading accessible to everyone by offering an intuitive, CEX-like and user-friendly interface that makes the transition from CEX seamless. We prioritize reliability, simplicity, and ease of use.
Padre features:
- live portfolio tracking and insights
- truly self-custodial solutions
- full pending transactions support
- mobile support (PWA)
- dev transactions tracking
- trending with live mempool insights
- fast and intuitive spot trading and limit order management
PADRE token - native token for Padre application, utilities: reducing in-app fees, access to token-gated features, holder rewards
Tokenomics et analyse de prix de Padre (PADRE)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Padre (PADRE), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Padre (PADRE) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Padre (PADRE) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens PADRE qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens PADRE pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de PADRE, explorez le prix en direct du token PADRE !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.