Tokenomics de Paidwork Worken (WORK)
Informations sur Paidwork Worken (WORK)
Tokenomics is based on the Paidwork platform, which is used by over 15 millions of freelancers from around the world. Every day, users withdraw the funds they earn from completing tasks from their Paidwork account. Users can earn money in WORK Token and get paid in seconds thanks to Blockchain technology. Transaction fees are competitively lower compared to other withdrawal methods available on Paidwork.People who have earned funds in the Paidwork application can be exchanged for Worken. External investors having access to only part of the Tokens that are available for purchase.An additional factor is rising inflation and the impact on currencies in countries around the world. Worken has a limited number of Tokens which is 100 million. They are removed from circulation through burning, which takes place with each user's withdrawal on Paidwork.
Tokenomics et analyse de prix de Paidwork Worken (WORK)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Paidwork Worken (WORK), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Paidwork Worken (WORK) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Paidwork Worken (WORK) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens WORK qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens WORK pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de WORK, explorez le prix en direct du token WORK !
Prévision du prix de WORK
Vous voulez savoir dans quelle direction WORK pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de WORK combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.