Informations sur le prix de Palapa (PLPA) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00573685 $ 0.00573685 $ 0.00573685 Bas 24 h $ 0.00605823 $ 0.00605823 $ 0.00605823 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00573685$ 0.00573685 $ 0.00573685 Haut 24 h $ 0.00605823$ 0.00605823 $ 0.00605823 Sommet historique $ 0.00605823$ 0.00605823 $ 0.00605823 Prix le plus bas $ 0.00557128$ 0.00557128 $ 0.00557128 Variation du prix (1 h) +0.02% Changement de prix (1J) +0.21% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Palapa (PLPA) est de $0.00574894. Au cours des dernières 24 heures, PLPA a évolué entre un minimum de $ 0.00573685 et un maximum de $ 0.00605823, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de PLPA est $ 0.00605823, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00557128.

En termes de performance à court terme, PLPA a évolué de +0.02% au cours de la dernière heure, +0.21% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Palapa (PLPA)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 574.89M$ 574.89M $ 574.89M Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Palapa est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de PLPA est de 0.00, avec une offre totale de 100000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 574.89M.