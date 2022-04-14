Tokenomics de panKUKU (KUKU)
Informations sur panKUKU (KUKU)
panKUKU (KUKU) is a Decentralized Exchange (DEX) that aims to offer a One-Stop DeFi platform for its users. KUKU is a Hyper Deflationary Rewards Token running on Binance Smart Chain (BSC) BEP-20. It's most unique feature is the token's utility as a payment method on their own e-commerce platform.
KUKU is the native token that is used for:
- Staking * Minting NFT's * Playing the Lottery * Payments on KUKU SHOP
Future Products planned for 2022: KUKU Wallet, KUKU Play, Predictions and a Launchpad panKUKU was founded in November 2021 by Nigel Hupsel from Paramaribo, Suriname. He is also the CEO of panKUKU LLC based in Wyoming USA. The main team is located in Paramaribo, Suriname and there are several sub teams located in USA, India and The Netherlands.
Inspired by the renowned Pancakeswap (CAKE), the team set out to create a DEX on BSC which aims to provide various products to enable constant user attraction. Furthermore they developed a E-Commerce platform with a unique utility to pay with the KUKU token for a wide-range of goods from Online Stores like Amazon and Walmart; offered as a "Drop Shipping Service". Having the experience and know-how in the Blockchain and E-Commerce world, the team created a unique opportunity to bridge logistics, payments and security between these two worlds.
Other unique features of the KUKU token are:
- No minting of new tokens (capped forever)
- A Burn System (automated & manual)
- Anti-Whale Function
- Automated Rewards to holders
Swap, Stake & Shop!
Tokenomics et analyse de prix de panKUKU (KUKU)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de panKUKU (KUKU), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de panKUKU (KUKU) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de panKUKU (KUKU) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens KUKU qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens KUKU pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de KUKU, explorez le prix en direct du token KUKU !
